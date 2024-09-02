شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يكرم قامات مسرحية عربية ودولية أبرزهم حميدة وإسماعيل عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران، بتكريم عدد من القامات المسرحية في مصر والدول العربية وكذلك الدول الأجنبية، خلال حفل إفتتاح الدورة 31 من المهرجان وهم: من (مصر)، النجم محمود حميدة، والفنان القدير د. محمد عبد المعطي، د. صبحي السيد، د. فتحي العشري، فريق البرشا المسرحي.

ومن لبنان يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن مملكة البحرين يكرم الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن اليونان يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن الإمارات يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن استوانيا يُكرم الفنان مارت ميوسي، من (كينيا) الفنان جون سيبي أوكومو، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.