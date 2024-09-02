شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النقلي يبدأ تحضيرات مسلسل جوبا من 15 حلقة بطولة ميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد النقلى التحضيرات والاستعدادات لمسلسل بعنوان مبدئى "جوبا" بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من التعاقد مع الممثلين المرشحين في العمل، بالإضافة إلى الانتهاء من كتابة العمل حيث إنه ما زال في طى الكتابة للمؤلف أحمد صبحى.

يشار إلى أن ميرفت أمين قدمت آخر أعمالها مسلسل مليحة مع النجم دياب، وشارك في بطولته كل من الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يشار الى أن آخر أعمال المخرج محمد النقلى مسلسل حى السيدة زينب عام 2021، وشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، محمود عبد المغنى، لبنى ونس، فراس سعيد، وآخرون.