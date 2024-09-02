شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ولطفى لبيب يحضران عزاء السيناريست عاطف بشاى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين لعزاء السيناريست عاطف بشاى بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، لتقديم واجب العزاء الفنان الكبير لطفي لبيب والفنان علي الحجار، والمخرج عمر عبد العزيز.

وحضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي والمخرجون عمر عبد العزيز ومجدي أحمد علي وهاني لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان، والفنان ناجي سعد والأب بطرس دانيال عزاء السيناريست الراحل عاطف بشاى

وبدأ عزاء السيناريست عاطف بشاى بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، وسط عدد من أقاربه وأصدقائه، كما حرص مدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمد العدل على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء.

وشيعت جنازة الراحل عاطف بشاى عصر اليوم بنفس الكنيسة وكان حاضرا من الفنانين الفنانان محمود حميدة ومحمود قابيل والناقدة ماجدة موريس.