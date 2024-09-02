بالصور.. ملك قورة تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا سبتمبر"، مرتدية فستان طويل وقبعة راعي البقر.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأستايل تحفة عليكي"، "قمر وجميله وكاريزما"، "ربنا يجعله شهر مبارك"، "يا سيدى على الجمال"، "بتبهريني بجمالك وحلاوتك"، "مظهر رائع وأنيق للغاية"

يذكر أن، ملك قورة شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وحمدي هيكل.

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