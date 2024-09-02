محمود حافظ: خالد يوسف مخرج مهم ولا خلاف بيني وبين العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أوضح الفنان محمود حافظ حقيقة تصريحه بأن الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان"، موضحا أن حديثه كان خلال لقاء صحفي ووقتها كان يعرض مسلسل "جعفر العمدة"، لذلك قال أن مسلسله حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً لذلك يستحق هذا اللقب.

وتابع محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "خالد يوسف مخرج مهم وبيخرج أفضل ما في الممثل وأنا طول الوقت كنت ماشي بتوجيهاته، واشتغلت معاه في الاسكندراني وأنا بحب أبقى ماشي بتوجيهات المخرج".

وأشار محمود حافظ، إلى أنه لا يوجد خلافات بينه وبين الفنان أحمد العوضي خلال فيلم "البلدوزر"، معقباً :"أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه وهو نجم كبير واشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا".