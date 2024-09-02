محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ سارة الطباخ: "مش هسكت عن حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد الشرنوبي، تفاصيل أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وتحدث الشرنوبي، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وقال: "أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد إن العقد معاها انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج".

وأضاف: "المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي إن الأغاني بتفضل موجودة على منصات الموسيقى، ولكن في ثغرة في موقع يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، لأن الثغرة دي معمولة عشان تحمي حقوق الناس".

وتابع: "الثغرة دي استغلتها سارة الطباخ أول مرة في أغنية اسمها قلبي ارتاح نزلتها واتحذفت ورجعت تاني على يوتيوب لما أنا كسبت القضية، اتكررت مرة تانية في أغنية إيه اللذاذة دي، وأغنية إنتي الحياة، وكل الأغاني اتحذفت ورجعت تاني، وآخر حاجة حصلت في أغنية استغنينا واتشالت مع على يوتيوب".

وتابع: "مش عارف أخرة اللي بيحصل ده إيه وأنا كده كده مكمل وهنزل أغنية يوم الأربعاء، وإن شاء الله تسمعوها وتعجبكم ومش هسكت عن حقي ومش هسيب حد يتعدى على حقوقي، ومن حقي أغني وأبقى معاكم وأسمعكم المزيكا اللي أنا بعملها، أنا بقالي 4 سنين بشتغل وعامل تقريبا 30 أغنية وكنت شايلكم الحاجات الحلوة عشان متتحذفش، وأنا مش هشيل حاجة وكل فترة هنزل أغنية عشان نبقى دايما مع بعض".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "استغنينا"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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