50 صورة من عزاء الكاتب عاطف بشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود بكار:

أقيم اليوم الأحد، عزاء الكاتب الكبير عاطف بشاي بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، بحضور نجوم الفن والإعلام.

ودخلت زوجة الكاتب عاطف بشاي في نوبة من البكاء، أثناء تلقي عزاء زوجها بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

حرص الإعلامي عمرو الليثي والمنتج محمد العدل، والكاتبة فاطمة ناعوت، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير عاطف بشاي، كما حضر العزاء المخرج مجدي أحمد علي، الفنان ناجي سعد، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج بهجت عدلي

وشيع جثمان الكاتب الكبير اليوم من كنيسة مارمرقس كليوباترا بحضور الفنان محمود حميدة والفنان محمود قابيل.

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير عاطف بشاي أول أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

ومر عاطف بشاي بأزمة صحية مؤخرًا بعد تعرضه لنزيف في المخ ودخوله العناية المركزة وخضوعه لعملية جراحية، حيث دخل غرفة العناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية وأكدت الفحوصات إصابته بإلتهاب رئوي.

عاطف بشاي كاتب وسيناريست مصري له العديد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في مصر طوال مسيرة فنية حافلة.

ومن أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون".

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