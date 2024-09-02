محمود عبدالمغني ينشر صورة مع منة فضالي وميرفت أمين ويعلق: "أنا والقمرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة تجمعه بنجوم الفن، ميرفت أمين، وريم البارودي، ومنة فضالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب عبد المغني، تعليقًا على الصور: أنا والقمرات"، والتي لاقت إعجاب الكثيرين.

وردت عليه منة فضالي، وعلقت: "الغالي"، كما علقت الفنانة غادة عبدالرازق على الصور ووضعت "ايموجي" قلوب.

يذكر أن، الفنان محمود عبد المغني شارك في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا"، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية حول "كوبرا" صاحب ورشة لإصلاح السيارات يدخل في عدة صراعات مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا.

وشارك في بطولة المسلسل محمد عادل إمام ، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد أسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

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