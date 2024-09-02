أسماء جلال ببطن مكشوف وأحلام الشامسي برفقة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان مشجر أنيق.

محمد سامي

ظهر المخرج محمد سامي، برفقة زوجته الفنانة مي عمر، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

مروة عبد المنعم

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم، صورة جديدة لها برفقة ابنتها، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة اسماء جلال ببطن مكشوف ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب أبيض وجيبة قصيرة.

شيراز

خطفت الفنانة اللبنانية شيراز الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، صورة جديدة بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها توب وبنطلون باللون الأبيض.

احلام الشامسي

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي برفقة زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم احفظ عائلتي فهي شريان الحياة".