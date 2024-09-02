قُبله على الرأس.. محمد فؤاد يطمئن جمهوره على شقيقه: "سلامتك يا حاج عبدالعزيز"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمأن المطرب محمد فؤاد جمهوره ومحبيه، على الحالة الصحية لشقيقه.

ونشر فؤاد فيديو لشقيقه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" بعد تعافيه من الإصابة، وكتب: "الحمد لله والشكر لله على سلامتك يا حاج عبد العزيز، ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر ويبارك لك".

واحتضن فؤاد شقيقه وقام بتقبيل رأسه، قائلا: "الله أكبر والحمد لله والشكر لله وحده.. الحمد لله".

وكان شقيق الفنان محمد فؤاد، نقل إلى مستشفى عين شمس التخصصي، إثر معاناته من جلطة نافذة بالقلب، وانسداد كامل بالشريان التاجي الأيسر.

الفنان محمد فؤاد، تصدر قوائم موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب انتشار مقاطع فيديو، من المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد الأطباء في مستشفى عين شمس.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" من جهته، أكد في بيان صحفي، الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان محمد فؤاد وتكليف إدارة الشئون القانونية بمتابعة الأمر قانونياً والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية.

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