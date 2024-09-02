شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة watch it سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

تعرض منصة watch it، خلال شهر سبتمبر مسلسل تيتا زوزو للنجمة إسعاد يونس.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، ودينا ماهر ومجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.