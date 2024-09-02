شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم حفلين موسيقيين يومي 23 و24 سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خيرت باقة متنوعة من موسيقاه الذي يعشقها جمهوره.

وتألق الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، المقام ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح. وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".

وقدم عمر خيرت مقطوعاته الموسيقية المميزة، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما.