شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش تشارك بمهرجان المسرح التجريبي بعرض "تاء التأنيث ليست ساكنة" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة مروة الأطرش وشقيقتها مها الأطرش في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 31 بعرض مسرحي بعنوان "تاء التأنيث ليست ساكنة"، والعرض احتجاج نسوي لشريحة كبيرة من نسوة يعانون بصمت معاناة بسبب القيود والانظمة التي فرضها المجتمع على نفسه، وليست المرأة الوحيدة التي تعاني، حتى نصفها الثاني (الرجل) يعاني من بعض العادات والتقاليد التي يصعب التحرر منها، كزواج القاصرات، الطلاق والتحرش حاولنا إن نلمسها ونفتح أبوابها ليتمكن الاخرين من الغور وبدأ التفكير فيها.

عرض "تاء التأنيث ليست ساكنة" فكرة وإخراج مروة ممدوح الأطرش، وكريوغراف مها الأطرش، وورشة الكتابة: لبوه عرب، حسين بريسم، مروة الأطرش، والعرض تمثيل: مروة الأطرش، مها الأطرش، مرتضى علي، أشرقت غانم، غفران فارس، نعمت فتلاوي، تبارك حامد.

جدير بالذكر أن الفنانة مروة الأطرش، وشقيقتها مها الأطرش وشقيتهما الثالثة الإعلامية مزنة الأطرش هن حفيدات الراحلة الأميرة الفنانة أسمهان الأطرش، والفنانة والموسيقار فريد الأطرش، وهن بنات الفنان الكبير ممدوح الأطرش، وقد ورثن الفن من تلك العائلة أبا عن جد.

يشارك في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تنطلق يوم (1) سبتمبر وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، (26) عرضًا مسرحيًا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتشارك مصر بثلاثة عروض مسرحية، هي: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض "حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، كما يشارك 10 عروض أجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران (رئيسًا)، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.