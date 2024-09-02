شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لإسبانيا والإكوادور والإمارات بمهرجان المسرح التجريبي فى يومه الأول والان مع تفاصيل الخبر

يعرض اليوم الإثنين 5 عروض مسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران في دورة تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

وتبدأ العروض في الساعة السادسة بعرض "إبرة" من دولة الإمارات علي مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، والعرض إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومدته (45) دقيقة، والعرض يشارك فيه الممثلين: أيمن الخديم - عادل سبيت - عبد الله نييل - جودي النبهان - علي الحوسني - جوان - مريم - محمد إسماعيل - يوسف إسماعيل حمد الظنحاني، وهو تأليف إبراهيم القحومي، مخرج خالد بشير، إضاءة محمد المنصوري، المؤثرات الصوتية سعيد الظنحاني، مدير إنتاج أحمد رزق، وتدور أحداث المسرحية في غرفة عمليات بين طبيب وممرض ومتدربة ومريض.

الساعة السابعة تعرض مسرحية Medea Treno "قطار ميديا" من إسبانيا للمخرج رافائيل بينيتو، في المسرح الرئيسي بالفلكي بجوارالجامعة الأمريكية، والعمل مأخوذ عن نص ميديا لأوربيديس، الإلياذة لهوميروس، قصائد لكيتس، هولدرلين، ريلكه، يورسينار ونيتشه، والعرض يقدم الأسطورة اليونانية من منظور معاصر ومحافظ، للتأكيد علي حرية المرأة التي تؤخذ إلى أقصى عواقبها من أجل الحفاظ على كرامتها، والعرض يقدم رؤية للشخصية كامرأة عالمية، مع روابطها الاجتماعية ورغبتها في الحرية، ويؤديها رجل مع كل ما ينطوي عليه ذلك.

عرض "قطار ميديا" يعرض في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتقدمه فرقة ألاودا تياترو، ومدته (55) دقيقة، والموسيقى يوهان سباستيان باخ، لودفيج فان بيتهوفن، وكلاديو مونتيفيردي، وتصميم الإضاءة خيّرو فوانتس، والأزياء لإفي فازكيز.

يعرض أيضا في الساعة السابعة مساء عرض Autorretrato "بورتريه" من دولة "الأكوادور"، علي مسرح الغد ، ومدة العرض (70) دقيقة، وهو من إخراج فرانشيسكو بيدويا، وتمثيل: أليخاندرا بازيمينو، مونيكا رامو، سانتييجو رودريجز، والعرض يعتمد على التعبير الحركي ومعايشة أجساد الممثلين للتجربة التي يقدموها وتولد من التشكيلات التي يقدموها صورا بصرية محملة بـ"الحالات المزاجية" والذكريات.

وفي الساعة الثامنة يُقدم العرض السعودي "ضوء" وهو علي هامش المهرجان وتقدمه فرقة مسرح الطائف، والعرض يتناول موضوع فلسفي جدًا ما بين الأسود والأبيض يسكن الحلم وبين النور والظلمة يسكن اليقين وفي كل تناقضات الضوء واللون تكون الصورة واضحة أكثر، والعرض تمثيل بدر الغامدي، عبد الوهاب الأحمري، عبد الله دواري، نواف الخديدي، مطر العتيبي، فارس الغامدي.

وآخر عروض اليوم الثاني من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو عرض "زغرودة" من دولة الإمارات، ومدة العرض: 120 دقيقة، وهو من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، والعرض يحمل بين طياتها الكثير من المعاني الإنسانية، وتدور أحداثه حول أهالي القرية والقوة المتحكمة فيهم حيث إن أهالي القرية مجتمعهم بسيط وبدائي وتربطهم علاقة حب وود ويعيشون ببساطه، وفي الطرف الآخر السلطة التي تريد أن تتحكم فيهم من خلال إفشاء مرض معدٍ سينتقل ما بين أهالي القرية ويعرضون عليهم الدواء مقابل النقود حتى يتمكنوا من العيش.