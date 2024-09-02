منة فضالي وميرفت أمين وريم البارودي في كواليس تحضيرات مسلسل "جوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، عن صورا لها من كواليس تحضيرات مسلسل "جوما" تجمعها بالنجمة ميرفت أمين.

ونشرت منة، صورا من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من تحضير مسلسل جوما قريبا دعواتكم مع الحبايب الغاليين النجمة القمر ميرفت آمين وعشرة العمر والله زمان الجميلة ريم البارودي وفاكهة المسلسل بقى العسل محمود عبد المغني والجميل فراس سعيد والمخرج محمد النقلي والمؤلف أحمد صبحي".

وتفاعلت الفنانة ريم البارودي مع تدوينتها، وعلقت: "منوشة، والله زمان عشرة سنين طويلة جريت بسرعة.. مبروك يا حبيبتي

ربنا يكرمنا ويوفقنا يا رب".

مسلسل "جوما" من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين ومحمود عبدالمغني، ومنة فضالي وريم البارودي وفراس سعيد.