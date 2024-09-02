اليوم.. 5 عروض مسرحية بالمهرجان التجريبي وجلستان فكريتان وورش فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة الدكتور علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، جلستين فكريتين، وورش فنية، و5 عروض مسرحية.

ففي تمام العاشرة صباحا، تنطلق أولى جلسات المحور الفكري "المسرح وصراع المركزيات" بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة حيث تقام جلسة "تعويم الهوية المسرحية" ويشارك فيها: د. عبد الواحد بن ياسر، مصطفى رمضاني (المغرب)، د. مشهور مصطفى (لبنان)، السفير علي شيبو (العراق)، ويدير الجلسة السفير علي مهدي.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، تقام ثاني الجلسات بعنوان "الجمالي/ المسرحي ومقاومة المركزية" ويشارك فيها: د. نجوى قندقجي (الأردن)، حاتم التليلي (تونس)، د. كمال خلادي (المغرب)، د. وسام عبدالعظيم (العراق)، ويدير الجلسة د. مدحت الكاشف.

وفي تمام الثانية عشرة ظهرا، تنطلق ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل الجسدي" للمدربة الفنانة داليا صبور، وفي تمام الساعة السادسة مساء، يُقدم على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "ابرة" من الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة يشهد مسرح الفلكي العرض المسرحي "medea treno" من إسبانيا، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "autorretrato" من الإكوادور على مسرح الغد

وفي تمام الثامنة مساء يُقدم عرض "ضوء" من السعودية على مسرح ميامي، وفي تمام التاسعة مساءً يشهد مسرح السامر عرض "زغرودة" من الإمارات.