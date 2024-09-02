منة فضالي تعلن انسحابها من "جوما" وتؤكد: "لأسباب مش هعرف اتكلم فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة منة فضالي، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما"، بعد ساعات من نشرها صور من كواليس المسلسل.

منة فضالي أعلنت اعتذارها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف اتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب"

الفنانة منة فضالي كانت قد نشرت صور لها من كواليس تحضيرات مسلسل "جوما" تجمعها بالنجمة ميرفت أمين.

مسلسل "جوما" من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين ومحمود عبدالمغني، ومنة فضالي وريم البارودي وفراس سعيد.