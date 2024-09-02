"18 صورة".. إنجي علي بـ"كاش مايوه" مع خالد سليم على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الإعلامية إنجي علي، الأنظار إليها، بعد إطلالتها الجريئة وفيديو ظهورها مع الفنان خالد سليم أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

وتداول رواد مواقع التواصل، الفيديو الذي يجمع الثنائي إنجي علي وخالد سليم على البحر، وغنى فيه الأخير مقطع من أغنية "بلاش الملامة"، وظهرت "إنجي" مرتدية "كاش مايوه" وتغني وترقص على الأغنية مع خالد سليم.

وتعد الإعلامية إنجي علي مقدمة برنامج "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم" .

يذكر أن، خالد سليم يلتقي هاني شاكر في حفل غنائي بعنوان "العندليب" في دولة الكويت يوم 26 سبتمبر المقبل، ويغني الثنائي باقة مميزة من أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والحفل بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

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