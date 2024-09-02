هل جسد الفنان أحمد علام شخصية المسيح بموافقة الأزهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل اليوم الذكرى الثانية والستين على رحيل النجم أحمد علام، أحد أشهر الوجوه التي عرفها جمهور عصر السينما الذهبي

أفلام هامة

الفنان أحمد علام قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (رد قلبي، ثورة المدينة، رجل لا ينام، الماضي المجهول، يوم سعيد، وداد)

إسهامات أحمد علام الفنية

من أبرز إسهامات الفنان الراحل الفنية أن أصدر عام 1927 مجلة فنية ولكن لم تستمر طويلا، بسبب انشغاله بالتمثيل والإخراج المسرحي، كما أسس نقابة المهن التمثيلية، وعمل مخرجا للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية، ومن أشهر تلاميذه الفنان فاخر فاخر

فيلم عن السيد المسيح

وفي منشور يتم تداوله الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أقاويل أن الفنان المسلم أحمد علام جسد شخصية السيد المسيح بموافقة شيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد مصطفى الرفاعي عام 1938

وما حدث هو أنه تم وضع صوته على دوبلاج لشخصية السيد المسيح، ضمن أحداث فيلم "حياة وآلام السيد المسيح" وهو فيلم مكسيكي، وشاركه دبلجة الفيلم عزيزة حلمي، التي جسدت شخصية السيدة مريم العذراء.

وما يتم تداوله أن الفنان الراحل أحمد علام جسد شخصية السيد المسيح غير صحيح، لأن الأمر لم يتخط القيام بدبلجة الفيلم