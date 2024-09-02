شكرا لقرائتكم خبر عن محسن رزق يوجه رسالة مؤثرة لابنته: دموعي نزلت غصب عني.. بنت أبوكي الجدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج المسرحى محسن رزق عن سعادته بتخرج ابنته وقال فى تصريح لـ"الخليج 365"، "بصراحة لم أكن أتخيل أنى أتأثر جداً بهذه الدرجة، ويمر شريط ذكريات أمام عينى من وهي طفلة بيبي إلى يوم التخرج من الثانوية العامة".

وأضاف محسن رزق ،" مررت بمشاعر غريبة غير مرتبة حالة فرح مع حالة شجن مع سنين مرت بسرعة قوي دموعي نزلت غصب عني لكن في النهاية أحب اقولها ربنا يحفظك ويحميكي من كل شر، علشان أنتي بنت أبوكي وبنت جدعة قوي وفخوور بيكي جدًا".



محسن رزق يحتفل بابنته



محسن رزق يحتفل بابنته



محسن رزق يحتفل بابنته

محسن رزق مؤلف ومخرج مصري، حائز على جائزة أحسن مخرج من المهرجان القومي للمسرح عام 2018 عن مسرحيته "سنو وايت" التي حصدت جوائز المهرجان ؛ وله العديد من التجارب الدرامية الكوميدية الناجحة، حيث كون دويتو دراميا مع الفنان الكوميدي (سامح حسين)، من خلال سلسلة مسلسلات منها (عبودة ماركة مسجلة) و(اللص والكتاب) و(الزناتى مجاهد) و(حاميها وحراميها). ومن أعماله أيضا كمخرج مسرحي مسرحيات : "أنا الرئيس" ، " حارة العوالم " ، " سيدتي أنا " التي شارك بها في المهرجان القومي للمسرح المصري العام الماضي وحصدت العديد من الجوائز ، فقد حصدت جائزة أفضل عرض مسرحي، وأفضل مخرج مسرحي لمحسن رزق، وأفضل تصميم أزياء مناصفة لمروة عودة، وأفضل تصميم ديكور لحمدي عطية، وأفضل أشعار لعادل سلامة.