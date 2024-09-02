شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بمئوية ميلاده.. "فؤاد المهندس" على شاشة "الوثائقية" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفاءً بمئوية ميلاد الفنان المصري الكبير فؤاد المهندس، سبتمبر من هذا العام 2024؛ يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "فؤاد المهندس"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

ويوثق الفيلم نشأة فؤاد المهندس، وميلاده فى عشرينيات القرن الماضي، والخطوات الفنية الأولى في حياته، وتفاصيل لقائه الأول مع الفنان نجيب الريحاني. كما يسلط الضوء على أبرز محطاته الفنية، سواء في الإذاعة المصرية، أو من خلال شاشات السينما والتليفزيون، أو على خشبات المسرح المصري الذي شهد ذروة نجاحاته الفنية.

ويقدم الفيلم مشوار "المهندس" الحافل في مراحل زمنية كثيرة، مدعومًا بأرشيف فني نادر، وبمشاركة بعض الفنانين الذين شاركوه رحلته، وعدد من الشخصيات العامة والإذاعيين والكتاب.