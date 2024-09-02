شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تعلن توقفها عن تقديم الحفلات: "لن أراكم لفترة طويلة جدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المغنية العالمية أديل لمعجبيها، أنها ستأخذ استراحة طويلة من إقامة الحفلات بمجرد الانتهاء من الحفلات المتبقية في إقامتها في لاس فيجاس، حيث غنت أديل لمدة 10 ليالٍ خلال شهر أغسطس في ساحة Messe München التي تم بناؤها خصيصًا بسعة 80 ألف شخص في ألمانيا، وكانت الحفلات هي الأولى لها في أوروبا القارية منذ عام 2016.

وكشفت أديل عن أنها لا تنوي تقديم موسيقى جديدة في أي وقت قريب، والآن أخبرت المعجبين أنها لن تعود إلى المسرح لفترة من الوقت أيضًا.

خلال حفلها الأخير في ميونيخ، تأملت أديل في السنوات القليلة الماضية من الحفلات الموسيقية، وصرحت قائلة: "أنا لست أكثر فنانة مريحة، أعلم ذلك، لكنني جيدة جدًا في تقديم الحفلات، واستمتعت بالأداء لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الآن، وهي أطول فترة قمت بها على الإطلاق وربما أطول فترة سأقوم بها على الإطلاق".

تبقى لـ أديل 10 حفلات متبقية في مقر إقامتها في فيجاس بعد تأجيلها في وقت سابق من العام بسبب المرض، وأكدت أديل قائلة: "بعد الانتهاء من الحفلات لن أراكم لفترة طويلة".

وتابعت أديل: "سأحملكم في قلبي طوال فترة استراحتي، وسأحلم بهذه الحفلات وأي حفلات قدمتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، لقد كان الأمر مذهلاً، أنا فقط بحاجة إلى الراحة، خاصة أننى أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة جديدة لنفسي، وأريد أن أعيشها الآن".

وشكرت أديل المعجبين قائلة: "سأتذكر هذه الحفلات إلى الأبد، لقد كانت مذهلة".