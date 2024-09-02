شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت برفقة حبيبته لأول مرة علنًا وكلوني بجانبه في فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

احتفل مهرجان البندقية السينمائي السنوي الحادي والثمانين بأكبر وأفضل سجادة حمراء في حفل هذا العام، حيث احتفل براد بيت وجورج كلوني بالعرض الرسمي الأول لفيلم Wolfs مساء الأحد.

وبدا براد، 60 عامًا، أنيقًا أثناء ظهوره لأول مرة على السجادة الحمراء مع حبيبته الفاتنة إينيس دي رامون، 34 عامًا، وهي مصممة مجوهرات كان يواعدها منذ عامين تقريبًا.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل لقد كانت ليلة مزدوجة، حيث كان جورج، 63 عامًا، صديق براد منذ فترة طويلة، حاضرًا في الحدث مع زوجته أمل علم الدين ، 46 عامًا، وهي محامية دولية في مجال حقوق الإنسان، والتي لفتت الأنظار في ثوب أصفر فاتن.

في الفيلم، يلعب جورج وبراد دور متخصصين إجراميين تم تعيينهم بشكل غير متوقع لنفس الوظيفة للتخلص من جثة في غرفة فندق.

بدت أمل مذهلة بفستانها الأصفر المصمم على طراز الكورسيه ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ، وأظهرت خصلات شعرها ذات اللون البني بشكل مموج فوق كتفيها واختارت مظهر مكياج ساحر نموذجيًا وهي تعرض عرضًا محبوبًا مع جورج.

وفي الوقت نفسه، ظهرت إينيس بقوامها المتناغم في ثوب أبيض بكتف واحد مزين بتفاصيل مكشكشة، وأرفقته بحقيبة يد فضية من الترتر وأقراط أنيقة.

وانتقلت دي رامون، للعيش مع براد في لوس أنجلوس في فبراير من هذا العام، ومنذ ذلك الحين، ازدادت قوة الزوجين وهذه هي العلاقة الجدية الأولى لبراد منذ طلاقه من أنجلينا جولي.