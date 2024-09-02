فن ومشاهير

براد بيت برفقة حبيبته لأول مرة علنًا وكلوني بجانبه في فينيسيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:13 م

احتفل مهرجان البندقية السينمائي السنوي الحادي والثمانين بأكبر وأفضل سجادة حمراء في حفل هذا العام، حيث احتفل براد بيت وجورج كلوني بالعرض الرسمي الأول لفيلم Wolfs مساء الأحد.

(L-R) Amal Clooney, George Clooney, Brad Pitt and Ines de Ramon

Brad Pitt and Ines de Ramon

وبدا براد، 60 عامًا، أنيقًا أثناء ظهوره لأول مرة على السجادة الحمراء مع حبيبته الفاتنة إينيس دي رامون، 34 عامًا، وهي مصممة مجوهرات كان يواعدها منذ عامين تقريبًا.

Amal and George Clooney

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل لقد كانت ليلة مزدوجة، حيث كان جورج، 63 عامًا، صديق براد منذ فترة طويلة، حاضرًا في الحدث مع زوجته أمل علم الدين ، 46 عامًا، وهي محامية دولية في مجال حقوق الإنسان، والتي لفتت الأنظار في ثوب أصفر فاتن.

Brad, 60, looked dapper as he made his red carpet debut with glamorous girlfriend Ines de Ramon , 34, - a jewellery designer who he has been dating for around two years - at the premiere

في الفيلم، يلعب جورج وبراد دور متخصصين إجراميين تم تعيينهم بشكل غير متوقع لنفس الوظيفة للتخلص من جثة في غرفة فندق.

The four famous faces all posed together as Brad gazed adoringly at Ines

بدت أمل مذهلة بفستانها الأصفر المصمم على طراز الكورسيه ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ، وأظهرت خصلات شعرها ذات اللون البني بشكل مموج فوق كتفيها واختارت مظهر مكياج ساحر نموذجيًا وهي تعرض عرضًا محبوبًا مع جورج.

They looked loved-up and held hands

وفي الوقت نفسه، ظهرت إينيس بقوامها المتناغم في ثوب أبيض بكتف واحد مزين بتفاصيل مكشكشة، وأرفقته بحقيبة يد فضية من الترتر وأقراط أنيقة.

Amal and George put on a typically loved-up display

وانتقلت دي رامون، للعيش مع براد في لوس أنجلوس في فبراير من هذا العام، ومنذ ذلك الحين، ازدادت قوة الزوجين وهذه هي العلاقة الجدية الأولى لبراد منذ طلاقه من أنجلينا جولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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