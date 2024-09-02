"المسيري.. مفكر ضد الصهيونية" قريبًا على شاشة "الوثائقية"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "المسيري.. مفكر ضد الصهيونية"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. ويوثق الفيلم رحلة المفكر المصري الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، منذ ميلاده فى ثلاثينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 2008.

ويتناول الفيلم الوثائقي "المسيري.. مفكر ضد الصهيونية" أهم المحطات الفكرية في حياة الدكتور عبد الوهاب المسيري، وعلى رأسها تخصصه في دراسة الفكر الصهيوني، ويستعرض الفيلم نحو 40 عامًا من حياة "المسيري"، قضاها باحثًا ومنقبًا في الجذور الصهيونية، ونشأتها، وتطوراتها، وأهدافها، وتقاطعت مع أحداث مهمة في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي، إلى أن توّج تلك الكتابات بمؤلفه الأهم في هذا المجال، وهو موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية"، التي صدرت في نهاية التسعينيات من القرن العشرين في ثمانية أجزاء، والتي تعد المصدر الأهم إلى اليوم لأجيال جديدة من الباحثين العرب والأجانب.

ويقدم الفيلم الوثائقي بعض الكتابات الحصرية بخط يد الدكتور عبد الوهاب المسيري، وشهادات- تظهر لأول مرة- عن حياته وأعماله، يرويها عدد من طلابه، وأصدقائه، وأقاربه، وبعض المفكرين والباحثين.