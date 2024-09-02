شكرا لقرائتكم خبر عن أمير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطى يستقبلان عزاء حماهما الخميس بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل زوجة الفنان أمير شاهين، المونتيرة منة جاب الله، واجب العزاء في والدها اللواء مصطفى جاب الله، يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يشار إلى أن السيناريست عمرو محمود ياسين، أعلن خبر وفاة حما الفنان أمير شاهين، ووالد المنتج أحمد عبد العاطي، من خلال منشور على موقع فيس بوك.

وكتب المؤلف محمود ياسين منشورًا من خلال حسابه بموقع "فيس بوك": "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى إخوتي وأصدقائي الأعزاء، المنتج أحمد عبد العاطي والفنان أمير شاهين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء مصطفى جاب الله غازي، حماهما الكريم".

وأضاف: "كما أعزي الأعزاء ماجد ومها ومنة ومحمود جاب الله، في وفاة والدهم الغالي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".