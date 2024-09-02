الصّور الأولى للتّركي تولغا ساريتاش في مسلسل “المنظمة”.

تداول جمهور الممثّل التّركيّ، تولغا ساريتاش، الصّور الأولى من شخصيّته الجديدة (النّقيب ألتاي) في مسلسل “المنظّمة” بموسمه الخامس.

العمل سيدخل مسارًا جديدًا ومختلفًا كليًّا عن مواسمه السّابقة إذ سيركز الجزء الخامس منه على قصص الشّخصيّات بدلًا من قصّة الفريق وسيكون هناك أكثر من طرف شرير في القصّة التي ستحمل عنوان “المنظّمة: من ألتاي إلى نهرب الدّانوب”.

ألانضمامات الجديدة في الموسم الخامس:

تولغا ساريتاش: النّقيب ألتاي – سيتولى مهمّة حماية نسليهان (أيبوكي بوسات) التي تمّ تكليفها بمهمّة خاصّة داخل المخابرات.

جيزام قونيش: سيلين، أخت ألتاي (في البداية ستتمّ مناداتها باسم سيدا)

مراد آيغن: بورا، رجل أعمال

عدنان بيريجيك: الرّئيس عاكف

مراد هان: حمدي، زعيم مافيا (سيتقاطع طريقه مع كوركوت في السّجن في بلغاريا)

ارسين حاجي صالحوغلو: سيّدات، ابن أخ حمدي

العمل مستمرّ على اختيار ممثّلة لدور الأميركيّة “كاري” زوجة بورا. وممثّلة لدور “جوديز” حبيبة حمدي الشّابة.

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ومن مفاجآت هذا الموسم من مسلسل “المنظّمة” الذي سيجمع مجدّدًا تولغا ساريتاش وإيبوكي بوسات بعد أن تشاركا بطولة مسلسل “العهد” في وقت سابق.

كذلك يونس إيمره وجيزام قونيش سيجتمعان مجدّدًا بعد أن تشاركا بطولة مسلسل “إسمه حبّ” في وقت سابق.