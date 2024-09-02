ميس حمدان تتحدث عن الإكتئاب.. وهذا ما كشفته عن فتى أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة نجوم إف إم، قالت الفنانة ميس حمدان إنها تنجذب للشخصيات الشائكة، وترغب في تجسيد هذه النوعية من الشخصيات على الشاشة، متحدثة عن المواصفات التي تريدها في فتى أحلامها وسبب إصابتها باكتئاب لعدة سنوات.

وقالت ميس: “لو ممكن أجسد شخصية لازم تكون شخصية شائكة مش كل الناس متفقة عليها، زي نوال السعداوي، بغض النظر عن إن ناس كتير مش متفقين مع أفكارها وطريقتها”.

وتابعت: “مع احترامي لكل القامات الكبيرة، مش عايزة أجسد سعاد حسني مثلًا، لأنها محبوبة عند كل الناس، أنا عايزة شخصية جدلية”.

واعترفت ميس حمدان خلال اللقاء بأنها لم تستغل بالقدر الكافي الدفعة التي حصلت عليها بالمشاركة في فيلم “عمر وسلمى” في بدايتها قائلة: “عمر وسلمى كان المحطة الأساسية وقدمتني للناس بشكل لائق ودور كبير وحلو، والفيلم نجح نجاح باهر”.

وأكملت: “كان لازم أستغل المرحلة دي أحسن، لكن كانت خبرتي قليلة ورفضت أعمال كتير”.

واعترفت بأنها عاشت فترة من الاكتئاب انهارت خلالها ثقتها في نفسها، قبل أن تتجاوز فكرة معاناتها من سوء الحظ في مسيرتها الفنية.

وقالت إنها ترفض التركيز في الغناء فقط أو التمثيل فقط، مضيفة: “ليه تلومني إن عندي مواهب كتير؟ كان عندنا ولغاية دلوقتي فنانين بيغنوا ويمثلوا، دنيا سمير غانم حبيبة قلبي متألقة، وتامر حسني بيغني ويمثل، وروبي بتغني وتمثل”.

وأضافت ميس حمدان: “لفترة طويلة زمان كان عندي اكتئاب وتخطيته الحمد لله، وفقدت ثقتي في نفسي، لكن لما قعدت مع نفسي سنين في سكينة وهدوء عرف إنه مش سوء حظ، وإنه لسه الوقت مش وقتي”.

وأشارت إلى أن بعض المحيطين بها يتعجبون من عدم وصولها لدرجة أكبر من النجومية قائلة: “ناس كتير بتقول إزاي واحدة زيك مش نجمة مصر والوطن العربي الأولى، وزمان مكانش عندي رد، دلوقتي ردي إنه مش وقتي، ويمكن ربنا كاتب النجاح في حتة تانية”.

وأوضحت ميس أنها تعتبر تقليد الفنانين مرحلة مهمة في مسيرتها بقولها: “أنا بحب التقمص، وتقليد الفنانين كان فقرة جميلة في حياتي أشكر ربنا عليها وعلت قيمتي عند الناس، لكن بعد غياب سبع سنين كان عندي رغبة متوحشة أعيد تقديم ميس حمدان بشكل مختلف حتى في شكلي”.

وعن موقفها من الارتباط خلال الفترة الحالية، أكدت ميس حمدان أن مشاعرها متقلبة في هذا الموضوع، مضيفة: “فكرة شريك الحياة سبحان الله أحاسيسها متقلبة، أوقات أحس إني مشتاقة للفقرة دي، وعايزة أتدلع وأتخانق وأضربه ويشدني من شعري وأهبش فيه، وعايزة حنان وعايزة أتحب ويتقال لي كلام حلو، وأوقات زي دلوقتي عندي تبلد أحاسيس”.

وتابعت: “أنا فاتحة الباب، لكن لما تبصي حواليكي قلائل جدًا وشبه معدومة نشوف زوجين فعلًا مرتاحين”.

وردًا على سؤال لماذا أصبح عمر الزيجات قصيرًا بالمقارنة بفترات سابقة، قالت ميس حمدان: “في أسباب كتيرة، إحنا كأمة بعدنا عن ربنا كتير وأنا منهم، مش متمسكين وعايزين نكتفي بشخص واحد، وثانيًا الإغراءات بقت عالية جدا، والسوشيال ميديا خلت مفيش حد راضي باللي عنده وكله عايز أحسن، والنسوان مش سايبة الرجالة في حالها ولا الرجالة سايبينهم، وكل واحد طول الوقت عايز حاجة جديدة تزغزغه”.

وأشارت ميس حمدان إلى صفة لا تحبها في الرجل قائلة: “أنا بكره الراجل المهزوز اللي لا يعترف بنقاط ضعفه، ومش بيعرف ياخد قرار، الراجل ده بيهبط من نظري هبوط فظيع”.