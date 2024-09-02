جيجي حديد تستمتع على اليخت.. لقطات رومانسية مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأكيد علاقة الحب بينهما، رصدت عدسات الباباراتزي النجم برادلي كوبر وعارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد على متن يخت فاخر وهما يستمتعان معاً بحب بإجازة الصيف، في جزيرة بالمارولا الإيطالية.

وظهر الثنائي في الصور وهما يتبادلان القبلات الحميمية وكانا في غاية الانسجام والهدوء وعلامات الحب ظاهرة على ملامحهما، وتواجد الثنائي على متن اليخت مع بعض أصدقائهما النجوم مارغوت روبي، وزوجها توم أكيرلي، إضافة إلى الممثل بنديكت كومبرباتش.

وأظهرت عدسات الصحافيين، إبنة النجم العالمي ليا البالغة من العمر 7 سنوات متواجدة معه ومع حبيبته على اليخت، وهذا ما يؤكد أن علاقتها بجيجي تتحسن وبدأت تتقبلها في حياتها وحياة والدها، على عكس ما كان ينتشر حول توتر العلاقة بينهما.

ويعد هذا الظهور الأول الذي يجمع عارضة الأزياء بإبنة حبيبها، وهو ما يشير إلى أنها استطاعت أن تحظى بحب الطفلة وهي تسير بخطى ثابتة في علاقتها مع كوبر، الذي يحرص على أن تتواجد معه في كل الاماكن.

تجدر الإشارة إلى أن شائعات علاقة كوبر وجيجي إنتشرت لأول مرة في شهر أكتوبر عام 2023، ولكن سرعان ما تم تأكيد هذا الخبر، حيث شوهد الثنائي يستمتعان بنزهات متعددة، وتوجها في رحلات إلى مدن مختلفة مثل لندن، وكاليفورنيا، ولاس فيغاس، كما تناولا الطعام معاً في أفضل المطاعم بنيويورك.