هاري وميغان يعودان لإثارة الجدل.. يخططان للكشف عن أسرار تخص أطفالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لإثارة الجدل حول حياتهما الخاصة، حيث قررا الكشف عن أسرار جديدة تتعلق بطفليهما آرتشي وليليث في وقت قريب، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في الإعلام والسوشيال ميديا.

وتعرض الثنائي للكثير من الانتقادات بعد تسريب صديق مقرب منهما هذه المعلومة، على اعتبار أنهما استغلا في وقت سابق قصص الأمير هاري مع عائلته البرطانية المالكة واصدرا كتاب spare، والآن يخططان لاستغلال الطفلين بطريقة مشابهة.

ونقلت صحيفة US Weekly عن صديق مقرب من الثنائي أنهما مستعدان لمشاركة سرّ بخصوص أطفالهما في الوقت المناسب، حيث يتطلعان إلى تأمين حمايتهما اولاً.

ولفت الصديق إلى أن هناك رغبة من الأمير هاري وزوجته في أن يتلقى أبناءهما الحب لما هما عليه، وليس بسبب علاقتهما بالعائلة المالكة والتاج، مؤكداً أنهما سيجريان هذه المحادثة في الوقت المناسب، والكشف عن أسرار تتعلق بآرتشي البالغ من العمر 5 سنوات وشقيقته ليليث التي تبلغ 3 سنوات، واصفاً إياهما بأنهما: “مهذبان للغاية”.

وأوضح أن آرتشي مرح ولطيف للغاية ولديه فضول، أما ليلي فهي نشيطة ونابضة بالحياة، موضحاً أن علاقة هاري وميغان جيدة بأطفالهما، ويذهبان معهم إلى المدرسة وحاضران معهما طوال اليوم.

يذكر أن شهادة ميلاد آرتشي وشقيقته لا تحملان كلمة أمير وأميرة، على عكس ما ذكر في شهادات ميلاد اولاد الأمير ويليام الثلاثة وهم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، وذلك بعد تخلي هاري عن مهامه والتزاماته الملكية.