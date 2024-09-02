ليلى علوي تستمتع بأجواء الصيف على طريقة المطرب المقنع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت الفنانة ليلى علوي تستمتع بإجازتها الصيفية ونجاح فيلمها الأخير “جوازة توكسيك”، بنشر فيديوهات لها وهي ترقص على أنغام الأغاني الصيفية التي انتشرت خلال الصيف الحالي.

ونشرت ليلى على حسابها الخاص بـ”إنستغرام مقطع فيديو لها وهي تستمتع بغروب الشمس خلال تواجدها في الساحل الشمالي، طهرت فيه وهي تتجول في الساحل الشمالي، وتتراقص على أنغام أغنية “ما تيجي أعدي عليك” للمطرب المقنع والملقب بـ”تووليت”، بإطلالة صيفية ارتدت فيها، فستانًا باللون الوردي.

على جانب آخر، مازال فيلم “جوازة توكسيك”، الذي شاركت فيه ليلى علوي الفنان بيومي فؤاد، يُعرض في دور العرض ويحقق إيرادات جيدة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة وأنهما ينتميان إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن بعضهما، وهو ما يصنع الكثير من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته كل من: تامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة.

يُذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد شاركا خلال الفترة الأخيرة في عدة أفلام، منها “ماما حامل” وشاركهما البطولة كل من هدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، و”شوغر دادي” وشاركهما فيه حمدي الميرغني وحاتم صلاح، كما شاركا في مسرحية “الصندوق الأحمر” التي عرضت في موسم الرياض.