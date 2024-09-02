شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إطلالات صيفية تبرز جمال هند صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة هند صبرى خلال صيف 2024 بإطلالات مختلفة تبرز فيها جمالها، وكانت ترتدى ملابس بألوان مبهجة تشبه ذوقها فى اختيار الألوان، وأثنى عليها متابعيها وعبروا عن سعادتهم بهذه الإطلالة البسيطة، فمنهم من علق: "هند قمرايا" وآخرون قالوا: "طلتك بتفرحنا" حتى جمهورها بتونس عبر عن إطلالاتها بكلمات باللهجة التونسية حينما قالوا لها "هند المزيانة" ومنهم من قال: "قمر في كل حالاتك" ومن علق: "بوحشتينا".



هند صبرى هند صبرى



إطلالة هند صبرى إطلالة هند صبرى



هند صبرى في إطلالة جديدة



الفنانة هند صبرى



هند صبرى في إطلالة صيفية



هند صبري



هند صبرى في لوك جديد



هند صبرى



هند صبرى