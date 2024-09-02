فن ومشاهير

10 إطلالات صيفية تبرز جمال هند صبري

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القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة هند صبرى خلال صيف 2024 بإطلالات مختلفة تبرز فيها جمالها، وكانت ترتدى ملابس بألوان مبهجة تشبه ذوقها فى اختيار الألوان، وأثنى عليها متابعيها وعبروا عن سعادتهم بهذه الإطلالة البسيطة، فمنهم من علق: "هند قمرايا" وآخرون قالوا: "طلتك بتفرحنا" حتى جمهورها بتونس عبر عن إطلالاتها بكلمات باللهجة التونسية حينما قالوا لها "هند المزيانة" ومنهم من قال: "قمر في كل حالاتك" ومن علق: "بوحشتينا".   

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هند صبرى

 

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إطلالة هند صبرى

 

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هند صبرى في إطلالة جديدة

 

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الفنانة هند صبرى

 

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هند صبرى في إطلالة صيفية

 

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هند صبري

 

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هند صبرى في لوك جديد

 

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هند صبرى 

 

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هند صبرى

 

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 هند صبرى 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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