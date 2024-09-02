شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يكشف كواليس شخصية أباظة في مسلسل عمر أفندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حافظ لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بردود الأفعال على دور أباظة في أحداث مسلسل عمر أفندى الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة on، من بطولة النجم أحمد حاتم والبطولة النسائية لآية سماحة، مشيرًا إلى أن المسلسل يحتوى على فكرة جديدة في أحداثه، بالإضافة إلى أن الممثلين المشاركين لديهم خبرة كبيرة، كما أن المخرج عبد الرحمن أبو غزالة مميز ولديه رؤية فنية منذ أن تحدثنا بشأن الشخصية في بداية التحضيرات.

وتصدر محمود حافظ الترند الساعات الماضية بسبب شخصية أباظة التي يقدمها في أحداث مسلسل عمر أفندى، وذلك بعدما أوشك العمل على انتهاء عرضه، حيث إن العمل مكون من 15 حلقة، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.