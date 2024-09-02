شكرا لقرائتكم خبر عن وقع على شهادة شهرتها حميد الشاعري.. معلومات عن رجاء بلمليح فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم ذكرى رحيل المطربة المغربية رجاء بلمليح التي رحلت عن عالمنا يوم 2 سبتمبر عام 2007 بعد أصابها المرض اللعين عن عمر يناهز الـ45 عامًا ودفنت بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء وكانت بداية رجاء بلمليح الفنية مطلع الثمانينات من خلال مشاركتها في مسابقة كبرى للغناء نظمت تحت اسم "أضواء المدينة" وفازت بالجائزة الأولى وتعاملت مع كبار الملحنين المغاربة ومن بينهم المفضل العذراوي، أحمد البيضاوي، عبد القادر الراشدي، عبد الله عصامي وحسن القدميري



رجاء بلمليح

وفي مطلع التسعينيات انتقلت إلى مصر، وحققت نجومية كبرى من خلال أغنية "صبري عليك طال"، الذي تعاونت فيها مع الموسيقار حميد الشاعري، ثم توالت ألبوماتها الغنائية في مصر ومنها "يا غايب وشوق العيون"وكانت تستعد لإصدار البوم باللهجة المصرية بعد نجاح ألبومها الخليجي "حاسب" ومن بين الملحنين المصريين الذين تعاملت معهم جمال سلامة ومحمد ضياء وحلمي بكر وصلاح الشرنوبي

حصلت الفنانة رجاء على العديد من الجوائز وشهادات التقدير وهي:

ـ عام 1990 حصلت على شهادة تقدير من مهرجان الأغنية بليبيا.

ـ عام 1997 حصلت علي جائزة مهرجان القاهرة الدولي الثالث للاغنية.

-مُنحت عام 1999 لقب سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف.

ـ حصلت على شهادات مماثلة من:

_مهرجان القاهرة الدولي للأغنية.

_مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

_مهرجان الأغنية التونسية، وذلك في عامي 1995 و1996 على التوالي.