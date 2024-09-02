شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي في تيلورايد السينمائي بعد تجنب مواجهة براد بيت في فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت أنجلينا جولي بمظهر ساحر أثناء حضورها مهرجان تيلورايد السينمائي بولاية كولورادو بعد أن تجنبت مؤخرًا الدخول في مشاجرة مع زوجها السابق براد بيت.

وتألقت ممثلة فيلم Tomb Raider، البالغة من العمر 49 عامًا، بفستان رمادي انسيابي بأكمام طويلة، نسقته مع حذاء بكعب مدبب من الأمام.

النجمة التي ظهر زوجها السابق، 60 عامًا، لأول مرة على السجادة الحمراء مع حبيبته إينيس دي رامون، 34 عامًا، يوم الأحد، قامت بحماية عينيها بزوج من النظارات الشمسية السوداء.

وأثناء وجودها في هذا الحدث، اختلطت مع عدد من الأصدقاء المشاهير، بما في ذلك الممثلة ناعومي واتس، 55 عامًا، شوهدت الأم لستة أطفال - التي انهارت مؤخرًا بالبكاء وسط حرب الطلاق، وهي تداعب كلبًا صغيرًا تحمله نعومي في لفافة طفل.

واختارت ناعومي إطلالة أنيقة دون عناء بارتداء قميص أبيض بلا أكمام وجينز أزرق.

كما ظهرت أنجلينا مع الممثلة إمبيث دافيدتز، 59 عامًا، التي بدت أنيقة في قميص طويل الأكمام وسروال أبيض وحذاء رياضي أبيض.

كما التقت بفاريل ويليامز ودانييل ديدوايلر ومالكولم واشنطن وبوليتا واشنطن.

وتنشغل النجمة بالترويج لفيلمها الأخير "ماريا" الذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس.

ويأتي ظهورها بعد أن فاتتها فرصة لقاء محرج مع بيت الذي وصل إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد أيام فقط من حضورها العرض الأول لفيلمها في المدينة.

واختارت ناعومي إطلالة أنيقة بارتداء قميص أبيض بلا أكمام وجينز أزرق، كما ظهرت أنجلينا مع الممثلة إمبيث دافيدتز، 59 عامًا، التي بدت أنيقة في قميص طويل الأكمام وسروال أبيض وحذاء رياضي أبيض، كما التقت بفاريل ويليامز ودانييل ديدوايلر ومالكولم واشنطن وبوليتا واشنطن.

وتنشغل النجمة بالترويج لفيلمها الأخير "ماريا" الذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس، ويأتي ظهورها بعد أن فاتتها فرصة لقاء محرج مع بيت الذي وصل إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد أيام فقط من حضورها العرض الأول لفيلمها في المدينة.