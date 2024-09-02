تهاني راشد في ضيافة كايرو فيلم فاكتوري لمناقشة تحديات صناعة الأفلام

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف منصة كايرو فيلم فاكتوري ضمن سلسلة محادثات "Cairo Film Factory Talks" المخرجة القديرة تهاني راشد في لقاء خاص لمناقشة التحديات الأخلاقية والعملية التي تواجه صانعي الأفلام التسجيلية في بناء علاقة مع أبطال أفلامهم.

واللقاء سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر بمشاركة مفتوحة لصناع الأفلام والفنانين البصريين، مع ضرورة التسجيل المسبق بحلول يوم 6 سبتمبر.

تهاني راشد مسيرة مهنية متميزة

وتتمتع تهاني راشد بمسيرة مهنية متميزة في عالم صناعة الأفلام التسجيلية، حيث وُلدت في القاهرة عام 1947، ودرست الفنون الجميلة في جامعة مونتريال بكندا، وبدأت مسيرتها كمخرجة في المركز القومي للفيلم في كندا.

و أخرجت تهاني راشد نحو عشرين فيلمًا، من بينها: "من أجل التغيير" 1973، و"الإخوة الأعداء"1979، و"حالة طوارئ! حالة حرجة" 1999، وعادت إلى مصر عام 2004 لتواصل إنتاج أفلام حققت نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، منها "أربع نساء من مصر" 1997، و"البنات دول" 2005، و"جيران" 2007.

وتُعد أفلام تهانى راشد شهادة على قدرتها الفائقة في استكشاف العلاقات الإنسانية وتعقيداتها، وحازت على جوائز مرموقة، منها جائزة التميز في مهرجان ياماجاتا الدولي للأفلام الوثائقية باليابان، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

كايرو فيلم

من جهتها، تعتبر "كايرو فيلم فاكتوري" منصة مستقلة تهدف إلى توفير مساحة للتواصل والتعاون بين صانعي الأفلام الجدد والمحترفين،وتبادل الخبرات والمهارات،واستكشاف التحديات والبدائل في صناعة الأفلام. تهدف المنصة إلى دعم وتعزيز صناعة الأفلام المستقلة في مصر والمنطقة العربية من خلال سلسلة من اللقاءات والورش والفعاليات المختلفة.

وسيقدم اللقاء فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع تهاني راشد ومناقشة طرق بناء الثقة مع الشخصيات في الأفلام التسجيلية،بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات في هذا المجال الحيوي من صناعة الأفلام.

واستضاف كايرو فيلم فاكتوري الأيام الماضية ندوة مع المنتج والمخرج المصري مارك لطفي لمناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه صناع الأفلام في مرحلة اختيار فكرة الفيلم، تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين صناع الأفلام المحترفين والجدد.

وتضمنت الندوة التي أقيمت بمقر كايرو فيلم فاكتوري مناقشة مفتوحة بين مارك لطفي والمشاركين من صناع الأفلام والفنانين البصريين.