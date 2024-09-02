من الخطوبة لأحكام الحبس.. القصة الكاملة لصراع محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جدد الفنان محمد الشرنوبي، الحديث عن النزاع القضائي الساخن بينها مع المنتجة سارة الطباخ، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "انستجرام"، للحديث عن التشابه بينه وبين الصراع الدائر بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا

الفنان محمد الشرنوبي، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قال: "أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد إن العقد معاها انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج"

وتابع: "المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي إن الأغاني بتفضل موجودة على منصات الموسيقى، ولكن في ثغرة في موقع يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، لأن الثغرة دي معمولة عشان تحمي حقوق الناس".

وأضاف الشرنوبي: "الثغرة دي استغلتها سارة الطباخ أول مرة في أغنية اسمها قلبي ارتاح نزلتها واتحذفت ورجعت تاني على يوتيوب لما أنا كسبت القضية، تكررت مرة تانية في أغنية إيه اللذاذة دي، وأغنية إنتي الحياة، وكل الأغاني اتحذفت ورجعت تاني، وأخر حاجة حصلت في أغنية استغنينا واتشالت مع على يوتيوب".

وشهد النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي مراحل عديدة، على مدار سنوات، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز محطات الصراع

غرام وانتقام

في 13 يونيو 2019 أعلنت المنتجة سارة الطباخ خطوبتها للمطرب محمد الشرنوبي، وبعدها وبالتحديد في 21 يوليو خرج المطرب الشاب ليعلن فسخ الخطوبة ويشكو من عدم التزام شركتها "إرث برودكشنز" ببنود التعاقد بينهما.

ومن جانبها أعلنت سارة الحرب على الشرنوبي، بإرسال الإنذارات لشركات الإنتاج تحذرها من التعاون معه، وقبل أن ينتقل الصراع إلى نقابة المهن الموسيقية ومنها إلى ساحات المحاكم دون حسم.

ياما في الجراب

وعلى مدار السنوات الماضية، قدمت المنتجة ومحاميها، إنذارات عديدة، وحررت محاضر رسمية، لمنع مشاركة الفنان محمد الشرنوبي، في أعمال مختلفة، منها فيلم "فرق خبرة"، ومسرحية "ياما في الجراب"، بالإضافة مطالبة المنتجة، بإلغاء حفل للفنان، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

حكم نهائي

في 14 سبتمبر 2023 أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من المنتجة، ضد الفنان محمد الشرنوبي، وأكد الحكم إنتهاء العقد المؤرخ ١/٩/٢٠١٧ وعدم أحقية المنتجة وشركتها ( ايرث برودكشن)، في أي حقوق لدى المطرب.

وتحدث المستشار القانوني حسين هلال "محامي المطرب محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، و قال: "الحكم صدر في الدعوى رقم ٣٨٢ لسنة ١٥ ق اقتصادية القاهرة، وهو حكم نهائي لصدوره من دائرة استئنافية".

وتابع: "الحكم هو الثاني في نفس الموضوع، إذ سبق وأصدرت محكمة استئناف جنوب الجيزة من الدائرة ٦ مدني، حكمها النهائي، بانتهاء العقد المؤرخ في 1 سبتمبر 2017، بما تضمنه من وكالة المنتجة سارة الطباخ، وإدارتها أعمال الفنان محمد الشرنوبى".

سرقة وحبس غيابي

وجاء الحكم، الصادر في سبتمبر 2023، بعدما شهدته ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، من القضايا والبلاغات المتبادلة بين المنتجة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي، إذ صدرت غيابيا أحكام إبتدائية بالحبس ضد المنتجة بتهمة تبديد امواله، وتقدمت هي ببلاغ رسمي اتهمت به الشرنوبي بسرقة "سكوتر".

كان نفسي

الفنان محمد الشرنوبي أعلن في يناير 2024، تعاقده مع المنتج محمد جابر، لطرح أعماله، وكانت أولها أغنية بعنوان "كان نفسي".