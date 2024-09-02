"ولا واحد حابب يبوسني"..عائشة بن أحمد تنشر فيديو مع قططها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها تداعب فيه قططها.

ونشرت عائشة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ولا واحد فيهم حابب يبوسني".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملهمش في الطيب" ، "ما بيشوفوش" ، "قطط ماعندهاش نظر" ، "إيه الجمال ده" ، "العسل" .

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

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