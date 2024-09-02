نجوى فؤاد تحسم جدل زواج العندليب وسعاد حسني.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، حقيقة زواج عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني، موضحة مدى علاقتها بالعندليب.

وقالت نجوى، خلال لقائها التلفزيوني على قناة "دجلة": "رقصي مع العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية قولوله الحقيقة كانت بوابة النجاح رغم إني كنت كومبارس.. عمري وقتها كان 16 سنة، وتم عمل مستخرج رسمي بأن عمري أكبر من 16 حتى أستطيع الدخول لأنه مينفعش أدخل مكان فيه خمور وأنا طفلة".

وتابعت: "عبد الحليم حافظ كان شخصا جميلا وأخلاقه جميلة وإنسانا متواضعا، وكل يوم عند أصحابه بيقعد على الأرض ويمسك الدف ويغني".

واستكملت نجوى فؤاد: "حبيت عبد الحليم حافظ كإنسان وفنان وعجبني أسلوبه مش كحبيب لأنه كان بيحب سعاد حسني أيامها وهي كانت صديقتي".

وأوضحت: "عبد الحليم حافظ متجوزش سعاد حسني واللي يقول إنه اتجوزها غلطان وأختها اللي قالت إنه اتجوزها غلطانة، هو كان بيحبها بس متجوزهاش لأن صحته متسمحلوش إنه يتجوز بدون تفسير لأن مينفعش أطلع سر إنساني زي ده".

وأضافت، أنها علمت بأن صحة عبدالحليم حافظ لا تسمح له بالزواج، وأنها ذهبت معه عدة مرات للأطباء ورافقته في مرضه.

وأختتمت نجوى فؤاد حديثها: "اللي بيقول إنه اتجوز سعاد حسني يطلعوا ورقة الزواج يمكن إحنا غلطانين".

يذكر أن، آخر أعمال نجوى فؤاد مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" وعرض في رمضان 2023.

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