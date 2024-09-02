فن ومشاهير

مؤلف "فهد البطل" لأحمد العوضي يكشف عن فرصة للموهوبين للمشاركة في المسلسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المؤلف محمود حمدان عن فرصة لمشاركة عدد من الموهوبين في مسلسله الجديد "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي

وكتب حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أصدقائي الممثلين والممثلات، بخصوص مسلسل (فهد البطل) عارف إن فيه كتير حابين يمثلوا في المسلسل ويشرفنا وجود الجميع وقريت أغلب الرسائل وكلكم على راسنا"

وتابع: "قريب بإذن الله هنعلن عن ميعاد أوديشن للأطفال (شخصيات مهمة جدا) وبعده أوديشن للجميع، وشركة سينرجي وأحمد العوضي والمخرج حريصين إن كل ممثل موهوب وشاطر نستفيد بيه معانا"

وأضاف: "أنا على قد ما بقدر وأنا بكتب بحاول أزود عدد الشخصيات علشان يكون في فرصة لأكبر عدد من الممثلين معانا"

مسلسل "فهد البطل" بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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