مؤلف "فهد البطل" لأحمد العوضي يكشف عن فرصة للموهوبين للمشاركة في المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المؤلف محمود حمدان عن فرصة لمشاركة عدد من الموهوبين في مسلسله الجديد "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي

وكتب حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أصدقائي الممثلين والممثلات، بخصوص مسلسل (فهد البطل) عارف إن فيه كتير حابين يمثلوا في المسلسل ويشرفنا وجود الجميع وقريت أغلب الرسائل وكلكم على راسنا"

وتابع: "قريب بإذن الله هنعلن عن ميعاد أوديشن للأطفال (شخصيات مهمة جدا) وبعده أوديشن للجميع، وشركة سينرجي وأحمد العوضي والمخرج حريصين إن كل ممثل موهوب وشاطر نستفيد بيه معانا"

وأضاف: "أنا على قد ما بقدر وأنا بكتب بحاول أزود عدد الشخصيات علشان يكون في فرصة لأكبر عدد من الممثلين معانا"

مسلسل "فهد البطل" بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي