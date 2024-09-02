بـ"فستان جرئ".. هيدي كرم تنشر صورا من حفل عيد ميلادها الـ 44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 44 الذي وافق يوم 27 أغسطس الماضي.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جرئ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال بعيد ميلاد رائع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وانتي قمر" ، "عيد ميلاد سعيد وعمر مديد بالصحة والعافية" ، "قمراية" ، "العمر كله" ، "أحلى 44 سنة" ، "حلوة أوي".

جدير بالذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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