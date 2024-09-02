موعد ومكان عزاء حما أمير شاهين والمنتج أحمد عبدالعاطي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أمير شاهين، موعد ومكان عزاء حماه اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله.

وقال شاهين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عزاء حماه سيقام يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان أمير، أعلن وفاة والد زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ويعد الراحل مصطفى جاب الله، حما الفنان أمير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أمير شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" الذي تم عرضه عام 2023 .

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