"أنا كدة طلقت".. ذكريات ودعم ومزاح بين رامي صبري وشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد المطرب رامي صبري، على رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي وجهتها له خلال الساعات الماضية.

وكتبت "شيرين" في رسالتها لـ رامي صبري عبر حسابها على "إكس": "أنت اللي حبيبي وأخويا.. من أيام لما كنت بتشيلني وتحطني على الديسك عشان أغني لك في المعهد (معهد الموسيقي العربية)".

وجاء رد رامي صبري على الرسالة، قائلا: "أنا كدة طلقت يا فنانة".

وكان رامي صبري، قد أعاد نشر تدوينة لـ شيرين تحمل كلمات أغنيتها الجديدة "عسل حياتي" التي طرحتها مؤخرا، وعلق عليها: "حبيبتي".

أغنية "عسل حياتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نابلسي ميكس وماستر خالد سند.

وتقول بعض كلمات الأغنية "الاختيار الصعب أنت، والاختيار الأحلى، حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها، مريت معاك بكل شيء عانيت، بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر، سافرت وياك للقمر يا قمر".

يذكر أن، شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا 4 أغاني من ألبومها الجديد وهم "هنحتفل" و "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" و "ما زال على البال".

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