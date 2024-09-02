هدى الإتربي تنشر صورا ترصد رحلتها في لندن.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، رحلة 24 ساعة قضتها في لندن.

ونشرت الإتربي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لندن في 24 ساعة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بطل الأبطال" ، "يا بخت لندن" ، "فيه جمال كدة" ، "غزال السينما المصرية" ، "جمال ودلال".

يذكر أن، هدى الإتربي شاركت في مسلسل "العتاولة" وشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.