شيرين تطلق أغنية خامسة بالتّزامن مع اختفاء حسابها على فايسبوك.

تواصل الفنّانة المصريّة، شيرين عبد الوهّاب، إطلاق أغانٍ جديدة، عبر صفحاتها الخاصّة، على مختلف مواقع التّواصل الاجتماعيّ وأحدثها أغنية “عسل حياتي”، التي تعاونت فيها مع الشّاعر والملحّن عزيز الشّافعي.

في هذا السّياق، أهدت شيرين، أغنية “عسل حياتي”، الرّومنسيّة لجمهورها، إذ كتبت عبر “إكس”: هذه الأغنية إهداء منّي لكلّ المعجبين .. لا أستطيع العيش من دونكم يا أجمل شيء وأجمل سند في حياتي، جديدي بحر العسل، كلمات وألحان عزيز الشّافعي وتوزيع وفواصل موسيقيّة النابلسي وتَريّات المايسترو سعيد كمال وجيتار أحمد حسين”.

الجدير بالذّكر، أنّ أغنية “عسل حياتي”، تمّ حذفها من موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بسبب الخلاف القائم بين شيرين وشركة روتانا، بينما طلبت شيرين من جمهورها الاستماع إلى الأغنية عبر صفحاتها الأخرى على مواقع التّواصل ومنها قناتها الجديدة على “التلغرام” وقد لاقت الأغنية إشادات كبيرة من جمهور شيرين، الذي وجد الأغنية حسّاسة، مؤثّرة ورائعة من جميع النّواحي.

وتُعد أغنية “عسل حياتي” هي الخامسة التي تطلقها “شيرين” في ظل أزمتها القضائيّة مع شركة “روتانا” بعد أغنية “مازال عالبال”، “بتمنّى أنساك”، “اللي يقابل حبيبي”، و”هنحتفل”.

على صعيد متّصل، إنّ الفنّان المصريّ رامي صبري، أشاد بأغنية “عسل حياتي”، إذ شارك الأغنية عبر صفحته على “إكس” وعلّق بكلمة “حبيبتي”.

من جهتها، ردّت شيرين على تعليق “صبري” وكتبت بعفوّية :”انت هو حبيبي وأخي منذ أيّام حملكَ لي ووضعي على “الدّيسك”، كي أُغنّي لك، في معهد الموسيقى العربيّة”.

ومن تداعيات الازمة، تفاجأ جمهور شيرين بإختفاء حسابها الجديد الذي انشأته مؤخرًا على “فايسبوك”.

نذكر أنّ محامي شيرين عبد الوهّاب، المستشار ياسر قنطوش، كان قد أعلن في مؤتمر صحفيّ، مؤخّرًا، تنَحّيه عن جميع القضايا التي تخُصّها، حفاظًا على سمعة مكتبه وذلك بعد تصريحها مع الإعلاميّ عمرو أديب بحقّه، لكنّه لفت إلى أنّه لن يتخلّى عنها حتّى توكيل محامٍ جديدٍ لها.

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وكانت قد صرّحت في مداخلة هاتفيّة، مع الإعلاميّ عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” أنّ كل الذين تحدّثوا عن أزمتها مع “روتانا”، لم يقولوا الحقيقة ومن ضمنهم محاميها الخاصّ.

الجدير ذكره أنّ “روتانا” كانت قد بادرت برغبتها بإنهاء الخلافات والصّلح مع “شيرين” ، إذ صرّح مفوّض الشّركة في القاهرة محمّد حلمي، قائلًا: “نحنُ نفتح الباب للفنّانة شيرين عبد الوهّاب كي تأتي ونجلس ونتوصّل إلى حلٍّ للأزمة”.