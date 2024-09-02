وصلة غزل بين ريهام حجاج ومحمد حلاوة على البحر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة ريهام حجاج التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها برفقة زوجها خلال قضاء عطلتهما الصيفية.

وكان حرص رجل الأعمال محمد حلاوة على مشاركة صورة جديدة له بصحبته مع زوجته النجمة ريهام حجاج، على شاطيء البحر.

وعلق محمد حلاوة على الصورة قائلًا: "رورو.. ربنا يحميكِ".

وردت ريهام حجاج على الصورة كاتبة: "حبيب قلبي ربنا يخلليك ليا و لينا، بحبك بحبك".

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

من ناحية أخري، شاركت الفنانة ريهام حجاج في رمضان 2024 بمسلسل "صدفة".

قصة مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي حول "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، ويتطرق المسلسل لقضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها طلاب المدرسة.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وميار الغيطى، وفراس سعيد، نور إيهاب، ورشدي الشامي، ورباب ممتاز ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

من ناحية أخري، حرصت الإعلامية ريهام سعيد، على توجيه رسالة شكر للفنانة ريهام حجاج بعد وقوفها إلى جانبها في فترة صعبة مرت بها.

ونشرت ريهام سعيد صورة لريهام حجاج عبر حسابها على انستجرام وكتبت في رسالة لها قائلة: "وقفت جنبي وهي متعرفنيش، شجعتني وفضل عندها إصرار أنها تقومني من اللي كنت فيه وهي ملهاش أي مصلحة ولا محتاجة حاجة من حد".

وأضافت ريهام سعيد: "إنتي اللي بيقولوا عليه ابن ناس بجد وجدعة بجد وأي حد طلع عليكي كلمة أو اختلف معاكي كان أسود متضايق بس منك عشان مش عارف يبقى في طيبتك ولا يبقي زيك".

واختتمت ريهام سعيد رسالتها قائلة: "أنا تخلصت من الاكتئاب بسبب تشجيعك، ربنا هيفضل معاكي عشان إنتي كويسة بجد، من قلبي شكرا ريهام حجاج".



رد ريهام حجاج علي رسالة ريهام سعيد

ومن جانبها ردت ريهام حجاج على رسالة ريهام سعيد لها وقالت: "يا حبيبة قلبي إنت ست محترمة وكفاية إنك عشتي عمرك كله بتساعدي الناس وبتعملي خير".

وكانت شاركت ريهام حجاج في رمضان 2024 بمسلسل "صدفة".