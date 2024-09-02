بسنت السبقي تواصل تصوير الغربان بطولة عمرو سعد

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة بسنت السبقي تصوير أحداث دورها في فيلم "الغربان" والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



بسنت السبقي تواصل تصوير فيلم الغربان

وانتهت بسنت من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث دورها في الفيلم، والذي تقدم من خلاله دور جديد عليها.

أحداث فيلم الغربان

فيلم "الغربان" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، حول قبيلة الغربان وهو من بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.

أبطال فيلم الغربان

بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ونخبة من النجوم، وإخراج ياسين حسن.

بداية بسنت السبقي

وظهرت بسنت السبقي في أحد البرامج الديجتال، وتحدثت عن بدايتها في التمثيل، مؤكدة أن بداياتها التي جاءت من مسلسل ادم وتجسيدها للشخصية القوية مرورا بأعمال كثيرة مختلفة.



وأوضحت بسنت أنها تحاول دائما أن تقدم أعمال بها تنوع مثل مجموعة كبيرة من الأعمال التي تواجدت فيها في مقدمتها مسلسل أدم وحتى لا تطفئ الشمس وحكايات بنات والبلطجي وفيلم أوشن ١٤ وفيلم أهواك وفيلم بابا.

وكان كشف الفنان عمرو سعد، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه العالمي الجديد «the crows».

ترجمة فيلم الغربان لأكثر من 12 لغة

ونشر عمرو سعد صورا من شخصيته في الفليم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما، كنت محظوظا بتعوض عن الغياب ده، إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات، الفيلم العالمي the crows، واللي هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لأثني عشر لغة».



وأضاف عمرو سعد قائلا: «هاينتهي المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج ويكون جاهز للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025.. علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم، واللي هاعلن عنه قريبا جدا».