منح المنتج محمد التركي جائزة القيادة الخيرية بحضور نجوم عالميين .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تم تكريم محمد التركي المنتج السعودي والرئيس السابق لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل "أمفار" فينيسيا 2024 الذي أقيم على هامش الدورة 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وشهد الحفل حضور سعودي مميز بالاضافة لعدد من المشاهير والنجوم العالميين من بينهم أنطونيو بانديراس، لوسيان لافيسكونت، الأمريكي ريتشارد جير، وغيرهم للاحتفاء بالمنتج محمد التركي.

وترأست جمانة الراشد، رئيسة مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الحفل وتُوِّج محمد التركي بجائزة القيادة الخيرية من "أمفار" خلال الحفل، و ذلك لتفانيه الاستثنائي في دعم أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية واهتمامه الثابت في تعزيز مكافحة الإيدز، والتي أشادت به مؤسسة أمفار.

وضم حفل توزيع الجوائز الرسمي أداءً خاصًا للمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة ومنتجة البرامج التلفزيونية والناشطة ومؤيدة أمفار منذ فترة طويلة، كيلي رولاند. كما قدمت الفنانة والممثلة والمنتجة والناشطة متعدد الأوجه رومر ويليس عرضًا.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

وتواصل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حضورها ومشاركتها في المهرجانات الدولية، وهذه المرة في الدورة الواحدة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي بين 28 أغسطس و7 سبتمبر 2024، وذلك عبر ستة أفلام حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر.

وتشمل قائمة الأفلام المشاركة: فيلم "عائشة" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي والذي سيُعرض ضمن قسم "أوريزّونتي" المرموق.. وكان الفيلم قد حصد جائزة سوق البحر الأحمر في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي رأسها المنتج السعودى محمد التركي.

أما فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لمخرجه المصري خالد منصور، فسيُعرض ضمن "أوريزّونتي إكسترا" في إنجاز جديد للسينما المصرية التي تعود اليوم إلى منافسات مهرجان البندقية بعد عشر سنوات من الانقطاع.

والفيلم هو أيضاً أحد الأفلام المختارة ضمن برنامج "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر لعام 2021، كما حظي بدعم صندوق البحر الأحمر لعام 2023.أما فيلمي "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى و"حتى بالعتمة بشوفك" للمخرج اللبناني نديم تابت، فسيتمّ عرضهما ضمن مبادرة "فاينل كت" التي تدعمها المؤسسة للعام الثالث على التوالي، عبر جائزة مالية قدرها 5000 يورو تُمنح للفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وإلى جانب تلك الأفلام المميزة، سيُعرض فيلم "سودان يا غالي" للمخرجة التونسية الفرنسية هند المدب ومن شمال شرق آسيا فيلم "قتل حصان منغولي" للمخرجة الصينية شياوشوان جيانغ، ضمن قسم "جورنات دجلي أوتوري".

وعلى هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، تواصل مؤسسة البحر الأحمر للعام الرابع على التوالي دعمها لحفل "أمفار" الخيري، بقيادة جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة في الصناعة السينمائية، من بينهم: محمد التركي ، أكيلي بوريولي، ويليم دافو، ماتيو فانتاشيوتي، أليخاندرا غيري، أندريه جيلوت، هاري غوودوينز، تي رايان غرينوالت، لوسيان لافيسكونت، جوليان لينون، توني مانسيلا، كيفين مكلاتشي، كاثرين أوهارا، فين روبرتي، كارولين شوفيله، ديفيد تايت، أمير أوريار، وجون واتس.

فاينل كت

وتعليقاً على هذه المشاركة الواسعة، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا راشد الراشد: "إن المؤسسة فخورة بدعمها ستة أفلام استطاعت الوصول إلى مهرجان دولي عريق مثل مهرجان فينيسيا السينمائي، ما يجسّد قوة وأهمية السينما التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا"، مشيرة إلى حرص المؤسسة على الاستمرار في دورها الداعم للإبداع والتنوّع الفكري والثقافي، لا سيما وأنها توسّعت هذا العام نحو آسيا عبر الدعم الذي قدمته للمخرجة الصينية شياوشوان جيانغ.

من جهة أخرى، نوّهت الراشد إلى أهمية استمرار الشراكة مع برنامج "فاينل كت" التي أثمرت حتى الآن عن مشروعين سينمائيين مبدعين لصنّاع أفلام موهوبين من جميع أنحاء المنطقة.

يُذكر أن "فاينل كت" التي تدعمها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، هي مبادرة تطويرية تقدم منذ العام 2013، دعماً ملموساً للأفلام من قارّة أفريقيا، ومن خمس دول من الشرق الأوسط: العراق، لبنان، فلسطين، وسوريا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "جسر فينيسيا للإنتاج"؛ أحد برامج مهرجان فينيسيا السينمائي، بإشراف ألبرتو باربيرا وتنظيم لا بينالي دي فينيسيا.

ويتيح البرنامج الفرصة لتقديم الأفلام التي لا تزال قيد الإنتاج إلى محترفي السينما الدوليين، لتسهيل مرحلة ما بعد الإنتاج والوصول إلى أسواق الأفلام الدولية بسلاسة.

ويمتدّ البرنامج لثلاثة أيام من الأنشطة والفعاليات بين 1 و3 سبتمبر 2024، خلال الدورة الواحدة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام أمام نخبة من المنتجين والموزّعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية.