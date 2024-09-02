هيفاء وهبي تغازل جمهورها.. إطلالات صيفية جريئة

ياسر رشاد - القاهرة - تتصدر النجمة هيفاء وهبي التريند باستمرار وذلك بإطلالتها الجريئة التي تشاركها جمهورها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتعتبر هيفاء من الفنانات التي تعشق الصيف وتحب أن تستمتع بأجوائه كل عام على البحر فى الساحل الشمالي.

وتألقت هيقاء وهبي فى أحدث ظهور لها بالبكيني من الساحل الشمالي حيث نشرت "هيفاء" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أحب كيف يلف الصيف ذراعيه حولي مثل بطانية دافئة".

هيفاء وهبي

وتعد هيفاء وهبي أيقونة للموضة والملابس الأنيقة التي تشعل السوشيال ميديا بجمالها وشياكتها وتعتمد علي العلامات التجارية العالمية بأسعارها الغير متوقعة.

ونستعرض أبرز الإطلالات الجريئة للنجمة هيفاء وهبي

في احدى الحفلات التي أحيها في المكسيك، اعتمدت هيفاء اطلالة جريئة حيث اختارت فستاناً باللون اللبني مطرز بالكامل ومكشوف الصدر وتميز بالشق العالي الجانبي.

هيفاء وهبي

ومن جهة اطلالاتها الصيفية، اختارت هيفاء فساتين جريئة برزت أجزاء من جسمها كهذا الفستان المفتوح عند الخصر ومن الأمام.

ولا ننسى اطلالتها الجريئة بالجمبسوت الفضي المطرز والفخم التصميم الذي تألقت فيه هذا العام في احدى حفلاتها وجاء من تصميم يوسف الجسمي.

هيفاء وهبي



ومن اطلالاتها الجريئة التي اعتمدتها هيفاء هذا العام فستانها القصير الضيق المنوع بألوانه مع الكاب بالنقشة نفسها، وقد برز قوامها الرشيق.

هيفاء وهبي

وكانت حرصت الفنانة هيفاء وهبي على الرد بشأن إشادة الفنانة شيرين عبد الوهاب بها بعدما قالت إن هيفاء دعمتها فى أزمتها وساعدتها على تخطي المحنة.

هيفاء وهبي

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “إكس”: "حبيبتي شيرين أنا ما عملت شي وإنتي بتستاهلي كل خير مبروك علينا رجوعك لفنك الجميل ومبروك لجمهورك المشتاق، بحبك".

هيفاء وهبي

أزمة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين

يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

ألبومات هيفاء وهبي:

تجمد رصيد هيفاء وهبي الغنائي عند 6 ألبومات هي: "هو الزمان"، و"بدي عيش"، و"فراشة الوادي"، و"حبيبي أنا"، و"بيبي هيفا"، و"ملكة جمال الكون".

ودخلت هيفاء مجال التمثيل في عام 2008 كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف؛ واستمرت في التمثيل بعد ذلك حتى أصبحت بطلة كل أعمالها الفنية مثل فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" ومسلسل "مريم" ومسلسل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "أسود فاتح".



وتزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة في أبريل 2009، وحقق الثنائي شهرة واسعة من وراء هذا الزواج، حتى دبت الخلافات بينهما؛ لينتهي الأمر بالطلاق في نوفمبر 2012.