مشاهدات مرتفعة لأغنية "ياسيدي انسى" لـ نصيف زيتون وفيتيتي"

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت أغنية “يا سيدي انسى” للفنان ناصيف زيتون والفنان التونسي فيتيتي أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وذلك خلال اسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية ياسيدي إنسى مع مرتضى فيتيتي

أغنية ياسيدي إنسى من كلمات مازن طاهر، ألحان مرتضى فيتيتي، وتقول كلماتها "من لحظة فراقا وقلبي تاعبني بعيونا وأشواقا ودمعي غالبني وبنارا الحراقة ليش تعذبني ليش مجروح ومين يداويني ما غفيت عيوني وليلي مسهرني والله جن جنوني وبُعدا قاهرني يا صاحبي يا جاري ليلي صار كيف نهاري دمعي يسيل ما طفالي واللي بقلبي نار يا سيدي انسى يللي راح ماضي قسمة و نصيب و القلب فيه راضي إرمي وراك وكفي عادي عادي و غني يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليلي ليلي وليلي ويا ليلي والزعل صاير عملة قديمة مين قال فراقن دي شغلة عظيمة وبتستاهل اوسكار انسى الي راح وِ ركز شويّي بيكفي بقى تنكد عليي شفلك بدال الوحدة في ميّة انت بتختار يا حظي صاحبني مرة بحياتي يا دنيا ردّيلي ال عاشت جواتي هالقلب بيسألني وينا ضحكاتي وينا وينا وين ما بقات كان ضلوعي يوم قلبي راح معاه و الشوق لي في عروقي ساكن فيّا

تفاصيل أغنية ناصيف زيتون ورحمة رياض

كانت أخر أغنيات ناصيف زيتون من خلال ديو مافي ليل مع رحمة رياض، الذي حقق أكثر من 77 مليون مشاهد، وتقول كلماته"من كلمات فادي مورجان، ألحان:حسن عيسى، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماته "يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت الأرض تنشق و تبلعني و ياما بكيت عمري بعدك حرفياً تمشاية حال يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل وين الكان يجيني بيعز الهم وين الكان يواسيني ودموعي يضم حسافه وحيف هالدنيا شو غداره تفرق قلوب العشاق بدل ماتلم"" مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل".

كلمات أغنية ناصيف زيتون حبيبي وبس

بجانب أغنية “حبيبي وبس”، التي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "سامع بحدا بحاجة إنو يضم حدا كرمال يتنفّس أو شايف حدا بعينو الدني من بعد إلي بيحبو بتخلص البيحب بأنانية وعندو الغيرة مئذية كل هيدي الإشيا فيي وهيدا الملخّص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص احساسي القوي ما عندو بالدني نقطة ضعف بعدك بتكويني كوي فكرة انك تتركني أو عيش ببعدك نسّيني ولا تذكّرني هالفكرة لبتدمرني بكل قوة قلب إغمرني