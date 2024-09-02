إنجي علي في أحضان خالد سليم على البحر.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الإعلامية إنجي علي، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول فيديو لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر برفقة الفنان خالد سليم.

وظهرت إنجي علي مرتدية كاش مايوه ونالت اطلالتها اعجاب جمهورها.

خالد سليم وإنجي علي

رقص إنجي علي على بلاش الملامة

وغنى خالد سليم فى الفيديو مقطع من أغنية "بلاش الملامة"، وظهرت "إنجي" وهي تغني وترقص على الأغنية مع خالد سليم.

خالد سليم وإنجي علي

خالد سليم فى منزل الراحل عبد الحليم حافظ

وكان حرص الفنان خالد سليم، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور له من داخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ .. إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران إللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته و لقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين .. وإبداعاته وبروفاته و ضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وادخل غرفة نومه..حقيقةً .. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية و التجديد و الإبداع .. العندليب .. حليم" .

شارك الفنان خالد سليم، جمهوره بعض الصور الجديدة له، وذلك من أحدث جلسة تصوير قام بها، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ونشر سليم الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلالها بإطلالة متميزة، أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية، حيث كان يجلس على متن يخت وسط منظر رائع لمياه البحر.

وكان الفنان خالد سليم قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "واحشاني".

وكان طرح النجم خالد سليم أغنيته الجديدة "مين ده"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

آخر اعمال الفنان خالد سليم

وكانت آخر اعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "حكايات الماميز" الذي شارك فيه بالتعاون مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.